Scheckübergabe Rewag und Stadtwerk spenden für Menschen mit Schlaganfall

Sowohl die Betriebsratsvorsitzende der Rewag, Eva Brandl, und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von das Stadtwerk.Regensburg mit Tochtergesellschaften, Thomas Kleinert, als auch die Rewag-Vorstände Dr. Torsten Briegel und Bernhard Büllmann übergaben einen Scheck in Höhe von jeweils 2.000 Euro an den Verein „zweitesLEBEN“.

Regensburg. Am Montag, 6. Juli, überreichten sie die beiden Schecks an Maria Dotzler, Vorsitzende des Vereins „zweitesLEBEN“, und Claudia Weidner, Vorstandsmitglied. „Wir freuen uns sehr, dass wir im Namen der Belegschaft des das Stadtwerk.Regensburg- und Rewag-Verbunds heute einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an die Vorsitzenden des Vereins übergeben können“, sagt Eva Brandl bei der Scheckübergabe. „Seit 20 Jahren leistet der Verein wichtige Arbeit zur Unterstützung von Menschen mit Schlaganfall und Schädel-Hirn-Verletzungen und ihren Angehörigen.“

Mit dem gleichen Betrag, also noch einmal mit einer Spende in Höhe von 2.000 Euro, schlossen sich die Vorstände der Rewag, Dr. Torsten Briegel und Bernhard Büllmann, an. „Gesundheit ist das wichtigste Gut! Wie schnell es damit vorbei sein kann, bedenken wir im Alltag oft nicht. Dass es dann einen Verein gibt, der hilft, unterstützt und berät, ist existenziell für die Betroffenen und deren Familien“, bemerkt Dr. Torsten Briegel. Sein Vorstandskollege Bernhard Büllmann ergänzt: „Egal in welche Notlage man gerät, im ersten Augenblick zieht es einem den Boden unter den Füßen weg. Dann braucht man Menschen, die einen auffangen, für einen da sind und Ausblicke schaffen.“

Das Geld des Betriebsrats stammt aus dem Topf „Cents für Gutes“. Bei der Aktion spenden viele Mitarbeiter bei der Rewag und bei das Stadtwerk.Regensburg mit Tochtergesellschaften die Cent-Beträge ihrer Gehaltsabrechnung. Bereits seit 2004 wird hier fleißig gespendet. „Für den einzelnen ist das nicht spürbar, aber in diesem Jahr haben wir zusammen die 100.000-Euro-Marke geknackt und konnten damit schon viele soziale Projekte in der Region fördern“, erzählt Thomas Kleinert.

Der Verein „zweitesLEBEN“ ist ein Verein für Menschen mit Schlaganfall und Schädel-Hirn-Verletzungen und ihren Angehörigen. Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung (MeH) und deren Angehörigen. Die Hilfe umfasst das gesundheitliche, berufliche, psycho-soziale und wirtschaftliche Wohl der Betroffenen. Der Verein hilft bei der Wiedereingliederung, wenn andere Möglichkeiten der Hilfe nicht gegeben sind. Er leistet Hilfe im Rahmen der Nachsorge und unterstützt dabei, ein lebenswertes Leben führen zu können. „Im Mai hatten wir unser 20-Jähriges“, berichtet Maria Dotzler. „Mit der Spende können wir einigen Betroffenen die dringend notwendige Unterstützung bieten. Gerade in diesem Jahr, in dem durch die Corona-Krise viele Spendengelder verständlicher Weise geringer ausfallen oder komplett wegbrechen, sind wir als Verein sehr dankbar, dass so viele Mitarbeiter sich an einer solchen Aktion beteiligen und so gemeinsam einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft leisten.“