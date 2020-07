„Kunst im Amt“ Mosaikausstellung „Kunst mit Liebe zur Natur“ im Landratsamt Regensburg

Eine neue Ausstellung der Reihe „Kunst im Amt“ im Landratsamt Regensburg trägt den Titel „Kunst mit Liebe zur Natur“. Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen Wörth an der Donau und Regenstauf zeigen dabei ihre Kunstwerke, die sie unter der Leitung des in Regensburg lebenden Künstlers Zbigniew Kosowski geschaffen haben.

Landkreis Regensburg. Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen neun und 16 Jahren nahmen im Rahmen der offenen Ganztagsschule an Kunstkursen teil und fertigten dabei originelle Mosaikbilder an, die Tiere und Naturelemente zeigen. Landrätin Tanja Schweiger freut sich über die gezeigten Arbeiten: „Die Mosaike der Kinder und Jugendlichen sind fantasievolle und farbenfrohe kleine Kunstwerke.“

Zbigniew Kosowski, der einige Jahre die Kunstschule in Schloss Spindlhof in Regenstauf geleitet hat, sieht sich in seinem Kunstunterricht als „Dirigent eines Farborchesters“ und leitet seine Schülerinnen und Schüler schwerpunktmäßig in den Bereichen Malerei, Zeichnen, Mosaik und Fotografie an. Die Kinder und Jugendlichen erhalten von ihm einerseits fachliche Hilfestellungen, andererseits motiviert er sie, eigene kreative Ideen zu entwickeln und aufmerksam und konzentriert umzusetzen. Kosowski möchte neben Kreativität auch Werte vermitteln und den Schülerinnen und Schülern die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur näherbringen sowie ihnen eine positive Lebenseinstellung vermitteln.

Die kreativen Werke können bis zum 28. August im Landratsamt besichtigt werden, der Eintritt ist frei. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist eine Besichtigung jedoch nur nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 0941/ 4009-687 möglich. Die Ausstellung ist Teil des vom Kulturreferat entwickelten Ausstellungsformats „Kunst im Amt“, das ein breites Publikum ansprechen und auch Menschen mit Kunst in Berührung bringen will, die gewöhnlich nicht in Galerien anzutreffen sind.