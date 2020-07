Asphaltierungsarbeiten Halbseitige Sperrung in Neutraubling an der Kreuzung Hartinger Straße/Herbert-Quandt-Allee

Ab Samstag, 11. Juli, beginnen in Neutraubling an der Staatsstraße 2145 im Bereich der Kreuzung mit der Hartinger Straße und der Herbert-Quandt-Allee die Straßenbauarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg zur Fahrbahnsanierung.

Neutraubling. Hierzu werden zwei halbseitige Sperrungen im Zuge der Staatsstraße 2145 von Samstag, 11. Juli, ab 17.30 Uhr, bis Montag, 13. Juli, 6 Uhr, und von Samstag, 18. Juli, 17.30 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 6 Uhr, notwendig. Ebenso müssen die Einmündungen zur Staatsstraße 2145 von der Hartinger Straße und der Herbert-Quandt-Allee für diese Zeiträume geschlossen werden.

Im Zuge der etwa 0,2 Millionen Euro teuren Baumaßnahme werden im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2145 die bestehende Asphaltdeckschicht und ein Teil der Asphalttragschicht auf einer Länge von etwa 330 Meter abgefräst. Darunterliegende Schadstellen werden beseitigt. Anschließend wird eine hochstandfeste Asphaltbinderschicht von 10 Zentimeter eingebaut. Die Sanierung ist erforderlich, da der bestehende Aufbau viele flächige Risse und tiefe Spurrillen aufweist.

Die Bedarfsumleitung für die Autobahn A3, die sonst über die Herbert-Quandt-Alle führt, wird ab der Herbert-Quandt-Allee weiter über die Bundesstraße B15 Richtung Obertraubling und über die Staatstraße 2145 (Walhallastraße) zurück zur A3 sowie in umgekehrter Richtung geführt. Die RVV-Linie 9 endet während der Sperrungen an der Herbert-Quandt-Allee. Die Haltestellen in Neutraubling können nicht angefahren werden. Neutraubling erreicht man von Regensburg dann ausschließlich mit den Linien 30 und 31.

Die halbseitige Sperrung der Staatsstraße 2145 ist mit der Autobahndirektion auf die laufenden Arbeiten im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 abgestimmt. Die Arbeiten finden daher an zwei Wochenenden jeweils von Samstag 17.30 Uhr bis längstens Montag 6 Uhr statt. Sollten die Arbeiten an einem Wochenende witterungsbedingt nicht möglich sein, werden die Arbeiten auf das darauf folgende Wochenende verschoben. Alle Beteiligten sind bemüht, die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Für die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden die Verkehrsteilnehmer und die betroffenen Anwohner um Verständnis gebeten.