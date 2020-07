Freiwilligenagentur Persönliche Beratungen für freiwilliges Engagement wieder möglich

Die Freiwilligenagentur Regensburg des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes startet ab sofort wieder mit den persönlichen Beratungen zur Vermittlung in ein Ehrenamt.

Regensburg. Ein Termin kann unter der Telefonnummer 0941/ 599388620 vereinbart werden. Die Gespräche finden an der Freiwilligenagentur Regensburg in der Landshuterstraße 19 statt. Es wird darum gebeten, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.

„Wir freuen uns, dass wir wieder aus einer Vielzahl von Angeboten zahlreicher Einrichtungen und Organisationen im Stadtgebiet Regensburg vermitteln können“, so Maria Simon, Leiterin der Freiwilligenagentur. Neue digitale Angebote sind in Corona-Zeiten hinzugekommen, wie zum Beispiel die digitale Hausaufgabenbetreuung. In einigen Einrichtungen wird vorerst noch kein Engagement möglich sein.