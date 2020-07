Ausbau der A3 Aufhebung der Vollsperrung der Landshuter Straße

Für den Neubau der südlichen Autobahnbrücke über die Landshuter Straße in Regensburg wurden seit Samstagabend, 4. Juli, ab 20.30 Uhr, acht sogenannte Verbundfertigteilträger (VFT-Träger) eingehoben. Diese Träger aus Stahl und Beton sind jeweils knapp 33 Meter lang, ihr Einzelgewicht liegt bei rund 50 Tonnen. Ein 500-Tonnen-Kran hob die acht Träger nacheinander ein. Dieser Arbeitsschritt wurde planmäßig am frühen Sonntagvormittag, 5. Juli, beendet.

Regensburg. Anschließend wurden die Fugen zwischen den Trägern mit Mörtel verschlossen, provisorische Geländer angebracht und auf der stadtauswärtigen Fahrbahn wurde die Verkehrsführung neu eingerichtet.

Seit 12 Uhr am Sonntagmittag fließt der Verkehr auf der Landshuter Straße wieder in beide Richtungen. Es gilt weiterhin Tempo 30 im Baustellenbereich. Stadtauswärts steht während der nun beginnenden Straßenbauarbeiten am Fuß- und Radweg vorübergehend nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld hinsichtlich der Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen zum A3-Ausbau und die damit verbundenen Straßensperrungen. Alle Beteiligten bemühen sich auch weiterhin, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.