Mobilität Lechte will Ausbau der Schienenachse Main-Donau voranbringen

„Die Mobilitätswende darf nicht an unserer Region vorbei, sondern muss mit ihr geschehen. Deshalb müssen wir den Ausbau und die Optimierung der Schienenkapazitäten in unserer Region voranbringen“, fordert der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte (FDP).

Regensburg. Damit werde die Attraktivität der Region und der Wirtschaftsstandort Regensburggestärkt. „Einer der Wirtschaftsmotoren Bayerns ist die Region Regensburg. Hier ist es dringend geboten, den Anschluss an das ICE-Netz der Bahn auszubauen und damit Hochgeschwindigkeit auf diese Stecke zu bekommen. Auch die Anschlüsse in Nürnberg müssen endlich angepasst und lange Wartezeiten auf ein erträgliches Maß gekürzt werden“, so Lechte.