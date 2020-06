Elterninitiative aufgegriffen Ortsdurchfahrt Leoprechting wird mit Ausbau der Liebhartstraße verkehrssicher

Foto: CSU/A. Schmidl

Einstimmig haben die Mitglieder des Planungsausschusses der Stadt Regensburg in der Sitzung vom 17. Juni den Ausbau der Liebhartstraße beschlossen. Damit ist nun für sämtliche Verkehrsteilnehmer, allen voran Fußgänger, radfahrende Kinder und den ÖPNV eine Verbesserung der Verkehrssicherheit wie der Barrierefreiheit in Leoprechting in Aussicht.