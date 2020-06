Unschöne Szenen Die Corona-Regeln scheinen manche nicht zu interessieren

So einsam ist es am Bismarckplatz in Regensburg schon lange nicht mehr! Foto: Kathrin Lechl

Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen – das sind die Regeln, die wir aktuell einhalten sollen. Viele Menschen tun das auch sehr vorbildlich. Andere wiederum scheren sich nicht um Gebote – am Bismarckplatz in Regensburg kam es vergangene Woche zu Szenen, die man aus dem Sommer kennt: Menschen standen und saßen dicht an dicht – Maske trug hier keiner!