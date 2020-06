Stadt Regensburg informiert Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der Chamer Straße am Wochenende des 20. und 21. Juni

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 20. und 21. Juni, erneuert das städtische Tiefbauamt die Fahrbahn der Chamer Straße in Regensburg zwischen dem Ödenthalweg und der Hofer Straße in beiden Richtungen.