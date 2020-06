Baustelle Ausbau der A3 – Autobahndirektion informiert zu Sperrungen von Straßen im Juni und Juli 2020

Im Zuge des Ausbaus der A3 müssen an einzelnen Wochenenden im Juni und Juli einige Straßen, die die A 3 unterqueren, planmäßig gesperrt werden.

Regensburg. Die bisher angekündigten Sperrtermine bleiben grundsätzlich bestehen. Bei einem Termin für die Universitätsstraße und zwei Terminen für den Graßer Weg kommt es jedoch zu Änderungen.

A3

Samstag, 20. Juni , circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni, circa 16 Uhr: Vollsperrung der A 3 zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Rosenhof in beiden Fahrtrichtungen wegen des Einhubs von Trägern an den Brückenbaustellen Augsburger Straße in Regensburg und Walhallastraße/Staatsstraße 2145 in Neutraubling.

Walhallastraße/Staatsstraße 2145

Samstag, 20. Juni, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni , circa 16 Uhr: Sperrung der Behelfsbrücke über die A3 in beiden Fahrtrichtungen – auch für Fußgänger und Radverkehr wegen des Einhubs von Trägern an der Brückenbaustelle.

Max-Planck-Straße/B15

Samstag, 27. Juni, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni, circa 14 Uhr: Sperrung der Max-Planck-Straße/B15 zwischen Leibnizstraße und Robert-Bosch-Straße in beiden Fahrtrichtungen wegen des Einhubs von Trägern und Gerüsten. Die Anschlussstelle Regensburg-Ost bleibt offen.

Junkersstraße

Ende Juni voraussichtlich eintägige Sperrung der Junkersstraße unterhalb der A 3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Aushubs von Gerüsten. Der genaue Tag ergibt sich erst kurzfristig aus dem Baugeschehen und wird auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de veröffentlicht.

Landshuter Straße

Samstag, 4. Juli, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 5. Juli, circa 14 Uhr: Sperrung der Landshuter Straße unterhalb der A3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Einhubs von Trägern und Gerüsten. Die Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting bleibt offen.

Universitätsstraße

Samstag, 27. Juni, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni, circa 2 Uhr früh: Sperrung der Universitätsstraße unterhalb der A3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Abbruchs der sogenannten Brückenkappe auf der Südseite.

Samstag, 18. Juli, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli, circa 2 Uhr früh: Sperrung der Universitätsstraße unterhalb der A3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Einhubs eines Brückenträgers zur provisorischen Brückenverbreiterung.

Graßer Weg

Sonntag, 28. Juni, circa 3 Uhr früh bis circa 16 Uhr nachmittags: Sperrung des Graßer Weg unterhalb der A 3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Abbruchs der sogenannten Brückenkappe auf der Südseite.

Sonntag, 19. Juli, circa 3 Uhr früh bis 16 Uhr nachmittags: Sperrung des Graßer Wegs unterhalb der A3 in beiden Fahrtrichtungen wegen des Einhubs eines Brückenträgers zur provisorischen Brückenverbreiterung.

Augsburger Straße

Gesperrt seit 8. Januar bis Ende Dezember 2020 wegen des Brückenneubaus. Die Umleitungsstrecke über die Universitätsstraße wird in der Zeit vom 27. Juni, circa 20.30 Uhr, bis zum 28. Juni, circa 2 Uhr früh, ersatzweise über den Graßer Weg ausgeschildert.

Umleitungskarten werden online veröffentlicht

Die Umleitungskarten zu den einzelnen Straßensperrungen werden rechtzeitig vor den jeweiligen Sperrterminen auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de veröffentlicht.