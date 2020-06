Wartezeiten reduzieren Maskenpflicht und geänderte Einfahrtszeiten am Recyclinghof sollen Abläufe beschleunigen

Foto: Josep Curto/123rf.com

Bürgerinnen und Bürger, die den städtischen Recyclinghof in der Markomannenstraße in Regensburg nutzen, müssen dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Außerdem müssen sich alle Anlieferer – unabhängig davon, ob sie mit dem Auto, zu Fuß oder per Fahrrad kommen und ebenfalls unabhängig von der Menge der Wertstoffe, die angeliefert werden – in eine Schlange einreihen, um ihren Sondermüll abgeben zu können. Auf diese Weise sollen die Abläufe beschleunigt und Wartezeiten reduziert werden.