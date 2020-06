Demonstration Regensburgs Gastronomie und Hotellerie werden laut – „vielen von uns steht das Wasser bis zum Hals“

Foto: Kathrin Lechl

„Leere Stühle und leere Betten“ – auch bei der zweiten Demonstration der Regensburger Gastronomie und Hotellerie am Freitag, 5. Mai, am Haidplatz lautet so das Motto. Es wurde mit Töpfen und Kochlöffeln Lärm gemacht und die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation gelenkt. Denn: „Vielen von uns steht das Wasser bis zum Hals“, erklärte Karl von Jena, dem das Café „Anna“ in Regensburg gehört.