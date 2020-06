Fast 178 Millionen Euro 22.489 Soforthilfe-Anträge aus der Oberpfalz bewilligt

Insgesamt fast 178 Millionen Euro an Soforthilfen wurden bis Freitag, 29. Mai, von der Regierung der Oberpfalz genehmigt. Das teilt der Regensburger Haushaltspolitiker Tobias Gotthardt, Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags, mit. Demnach gingen 33.250 Anträge in der Regierung der Oberpfalz ein. Davon wurden 22.489 Anträge bewilligt und 10.390 abgelehnt. 50 Anträge wurden zurückgezogen.

Kallmünz. Die bewilligte Soforthilfe beträgt 177,6 Millionen Euro. Die letztmalige Antragsstellung für die bayerische Soforthilfe war bis Sonntag, 31. Mai, möglich. Bayern hat die Soforthilfe am 17. März als erstes Bundesland aufgelegt. Ziel sei es laut Gotthardt, so gerade kleinen und mittleren Betrieben schnell mit der lebensnotwendigen Liquidität durch die Krise zu helfen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bayerischen Verwaltung, die auch am Wochenende die Anträge bearbeitet und so zur Rettung vieler Unternehmen beigetragen haben“, sagte Gotthardt.