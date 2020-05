Dringendes Anliegen Landtagsabgeordnete der Freien Wähler forder klare Perspektiven für Blasmusiker

Foto: Philipp Seitz

Die beiden Freie-Wähler-Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Kaufbeuren) und Tobias Gotthardt (Kallmünz) appellieren in einem gemeinsamen Schreiben an Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU), umgehend Entscheidungen zur schrittweisen Wiederzulassung der Blasmusik zu treffen und so den vielen Vereinen und aktiven Musikern in Bayern eine Perspektive zu geben.