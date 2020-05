Gastronomie und Corona Absurde Regelungen anpassen und Schäden abwenden

Foto: Seitz

Der Regensburger Haushaltspolitiker Tobias Gotthardt (Freie Wähler) fordert nach dem Gerichtsurteil in Augsburg, wonach die Außengastronomie bis 22 Uhr geöffnet werden darf, schnelle Schritte seitens der Staatsregierung. „Es braucht nun Klarheit statt wirrer Regelungen, die ohnehin nicht nachvollziehbar sind“, betonte Gotthardt am Donnerstag, 28. Mai, in München.