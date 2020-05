Soziales Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein hilft bei der Essensausgabe des „Strohhalms“

In ihrer neuen Eigenschaft als Sozialbürgermeisterin hat Dr. Astrid Freudenstein dem „Strohhalm“ einen Besuch abgestattet und sich vor Ort über die Einrichtung und die Sorgen und Nöte der Kunden informiert.

Regensburg. Nach interessanten und aufschlussreichen Gesprächen half sie auch bei der Essensausgabe, die in Corona-Zeiten in Form von Lunch-Paketen erfolgt. „Mein herzlicher Dank gilt Josef Troidl und allen Ehrenamtlichen, die sich hier vor Ort engagieren“, so die Bürgermeisterin.