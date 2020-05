Corona Tobias Gotthardt setzt sich für existenzbedrohte Milchbauern und Waldbesitzer ein

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt setzt sich im Landtag dafür ein, eine erneute Milchkrise wie 2015 zu verhindern. Foto: Seitz

Die aktuelle Corona-Pandemie greift tief in das Leben der Menschen in Bayern ein – Land- und Forstwirte sind besonders betroffen. Darauf macht die Freie-Wähler-Landtagsfraktion aufmerksam und stemmt sich diese Woche mit einem Krisenpaket im Agrarausschuss gegen die zerstörerischen Auswirkungen der Pandemie am Land.