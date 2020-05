Mittel erhöht Umfangreiche Hochbaumittel des Freistaats fließen an mehrere Kommunen in Stadt und Landkreis Regensburg

Foto: 123rf.com

Die Regensburger Landtagsabgeordnete Margit Wild kann ganz aktuell mitteilen: Im Jahr 2020 werden umfangreiche Hochbaumittel des Freistaats an mehrere Kommunen in Stadt und Landkreis Regensburg fließen. „Gerade in den Bereichen der Kinderbetreuung und des Ganztags fließen erhebliche Summen in die Region“, freut sich Wild.