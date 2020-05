Coronavirus 100.000 Masken für das Bahnland-Bayern – Verteilaktionen an sieben bayerischen Bahnhöfen

Das Bayerische Verkehrsministerium und die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) haben am Montag, 18. Mai, mit der kostenfreien Verteilung von 100.000 Alltagsmasken an Fahrgäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen in Bayern begonnen.

Bayern. Nach dem Auftakt am Münchner Hauptbahnhof folgen bis einschließlich Mittwoch, 27. Mai, Verteilaktionen an sechs weiteren bayerischen Knotenbahnhöfen: Augsburg, Hof, Nürnberg, Regensburg, Rosenheim und Würzburg. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats.

„Seit nahezu einem Monat ist es in Bayern Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, sagt Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der BEG. „Die überwältigende Mehrheit der Fahrgäste hält sich an dieses Gebot. Wir sind sehr froh, dass trotz der neuen Situation täglich Hunderttausende Menschen mit dem Zug fahren. Mit dieser Verteilaktion wollen wir uns für dieses Vertrauen bedanken und dazu beitragen, dass alle weiterhin sicher unterwegs sind. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Eisenbahnbetrieb gilt unser Dank, von Triebfahrzeugführern über das Servicepersonal bis zu Reinigungskräften und Mitarbeitern in der Instandhaltung. Sie haben mit einer großen Kraftanstrengung gezeigt, dass auf das Bahnland Bayern auch in schwierigen Zeiten Verlass ist.“

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, informiert die BEG im Vorfeld nicht über das Datum und die Uhrzeit der Aktionen an den einzelnen Bahnhöfen. Pro Person werden maximal zwei Masken ausgegeben.