Vertrag unterzeichnet Johanniter Träger im Kinderhaus Barbing – Kooperation zwischen Hilfsorganisation und Gemeinde besiegelt

Die Johanniter in Ostbayern werden neuer Träger für das Kinderhaus im Gemeindegebiet Barbing. Jetzt sind Vertreter des neuen Trägers mit dem Bürgermeister von Barbing, Johann Thiel, zur Vertragsunterzeichnung zusammengekommen.

Barbing. Die neue Einrichtung wird Platz für Krippenkinder im Alter von null bis drei Jahren sowie für Kinder im Alter von drei Jahren bis ins Vorschulalter bieten. In der Einrichtung sollen ebenfalls Kinder mit Behinderung beziehungsweise besonderem Förderbedarf betreut werden. Bei der Vertragsunterzeichnung versicherte Bürgermeister Thiel, dass er von der ersten Stunde an das Gefühl gehabt hätte, mit den Johannitern einen guten Partner gefunden zu haben.

Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern dankte Bürgermeister Thiel und dem Gemeinderat für das ausgesprochene Vertrauen: „Wir bedanken uns sehr für das entgegengebrachte Vertrauen seitens der Gemeinde, aber vor allem freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit“. Sylvia Meyer, Sachgebietsleitung Kindereinrichtungen der Johanniter in Ostbayern blickte voller Vorfreude auf das neue Kinderhaus: „Ein neues Kinderhaus aufzubauen ist immer eine spannende und wundervolle Aufgabe, ich freue mich, hier die Gemeinde unterstützen zu dürfen“.

Die Johanniter sind Träger von über 120 Kinderbetreuungs-Angeboten. Das Betreuungsangebot umfasst die Altersstufen von unter einem Jahr bis zur Jugendbetreuung in Schulen im Teeangeralter. Weitere Informationen und Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Sylvia Meyer, Sachgebietsleitung Kindereinrichtungen bei den Johannitern in Ostbayern, unter der Telefonnummer 0941/ 46467180 oder per Mail an kita.ostbayern@johanniter.de.