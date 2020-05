Herzlich Willkommen Neue Bürgermeister – Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßt Astrid Freudenstein und Ludwig Artinger

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßt Bürgermeisterin Astrid Freudenstein und Bürgermeister Ludwig Artinger. Foto: Kathrin Lechl

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßte am Montag, 18. Mai, um 9.30 Uhr, am Rathausplatz in Regensburg Bürgermeisterin Astrid Freudenstein und Bürgermeister Ludwig Artinger in ihrem neuen Amt.