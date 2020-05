„Große Erleichterung“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann begrüßt Öffnung weiterer Grenzübergänge zu Österreich

Foto: 123rf.com

Die Bundespolizei öffnet am Mittwoch, 13. Mai, weitere Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich und passt an einigen Kontrollstellen bedarfsgerecht die Öffnungszeiten an. Zudem sind nun mehrere Grenzübergänge für die Land- und Fortwirtschaft zeitweise freigegeben.