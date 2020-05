Coronavirus Aktuelle Zahlen aus dem Landkreis Cham

Am Montag, 11. Mai, wurden zwei weitere Fälle der Ansteckung mit dem Coronavirus im Landkreis Cham bestätigt, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 416. Die Zahl der nach Genesung aus der Quarantäne entlassenen bestätigten Fälle hat sich auf 393 erhöht.

Cham. In den Sana-Kliniken des Landkreises Cham werden zwei Patienten stationär behandelt. Es gab keine weiteren Todesfälle mit oder an Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt nach Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit (LGL) im Landkreis Cham bei 1,56 (Bayern 9,20). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lgl.bayern.de.