Neue Markierungen Verbesserungen für Radfahrer in der Universitätsstraße und in der Bischof-Wittmann-Straße

Foto: 123rf.com

Ende April hat die Stadt Markierungsarbeiten in der Universitätsstraße sowie in der Bischof-Wittmann-Straße vorgenommen. Diese kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen wurden in der Ausschusssitzung am 3. März 2020 im Rahmen des Beschlusses zur Umsetzung des Radentscheids durch die Verwaltung vorgestellt.