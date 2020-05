Europatag Europa-Union fordert Schutzschirm des Miteinanders

Foto: Philipp Seitz

Traditionell ist der Europatag am 9. Mai dick angestrichen im Kalender der Regensburger Europa-Union: Infostände, Veranstaltungen, Aktionen – „alles leider nicht möglich in diesem Jahr“, sagt Tobias Gotthardt, designierter Vorsitzender des Verbandes in der Donaustadt und bedauert: „Das alles ausgerechnet zum 70-jährigen Jubiläum der Schuman-Erklärung.“