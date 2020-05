Stadt Weiden informiert Weidener Regionalbibliothek und Keramikmuseum öffnen wieder

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Mai, öffnen in Weiden die Regionalbibliothek und das Keramikmuseum wieder für Bürgerinnen und Bürger. So finden im Keramikmuseum vorerst keine Veranstaltungen und Führungen statt. Die Regionalbibliothek öffnet ab 10 Uhr ihre Türen – zunächst nur für den Ausleihbetrieb.