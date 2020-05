Bauamt informiert Dreistreifiger Ausbau bei Wenzenbach – Sperrung der B16 zum Abbruch der Brücke bei Zeitlhof

Die Straßenbauarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg zum Ersatzneubau der Brücke über die Bundesstraße B16 bei Zeitlhof sind so weit vorangeschritten, dass nun der Abriss des alten Brückenbauwerks ansteht. Dazu ist eine Vollsperrung der B16 von Samstag, 9. Mai, 12 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai, 21 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Wenzenbach und Bernhardswald notwendig.

Landkreis Regensburg. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt von Wenzenbach. Der Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet. Die Vollsperrung der B16 wird bewusst auf ein Wochenende gelegt, um die Belastungen für die Anlieger der Ortsdurchfahrt sowie für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten. Die Umleitung für den Schwerverkehr erfolgt über die Autobahn A93 Anschlussstelle Teublitz und die Umgehung von Nittenau zurück zur B16 sowie in umgekehrter Richtung. Dazu werden bereits auf der A93, am Lappersdorfer Kreisel, an der Anschlussstelle Gallingkofen im Zuge der B15 sowie auf der B16 vor Nittenau großformatige Verkehrstafeln aufgestellt.

Das Staatliche Bauamt Regensburg bittet die Anlieger und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.