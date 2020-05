Lockerung Weitere Normalisierung des Busbetriebes in Regensburg

Das Stadtwerk Mobilität lässt in Regensburg ab Montag, 11. Mai, weitere innerstädtische Buslinien nach regulärem Fahrplan fahren.

Regensburg. Die Busse auf den innerstädtischen Linien A, 4, 8A, 9, 18, 70 und 73 fahren bis einschließlich Sonntag, 10. Mai, nach eingeschränktem Fahrplan. Ab Montag, 11. Mai, wird das Stadtwerk Mobilität auch auf diesen Buslinien wieder zum regulären Fahrplanangebot zurückkehren. Die Nachtbuslinien bleiben bis auf weiteres gestrichen. Dies betrifft in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag weiterhin alle Fahrten der Nachtbus-Linien N1 bis N41.

Auf den Regionalbuslinien 5, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26/27, 28, 30, 31, 33, 34 und 41 entfallen vorerst alle Fahrten im Spätverkehr mit Abfahrt ab 0 Uhr am Hauptbahnhof Regensburg beziehungsweise am jeweiligen Ausgangspunkt der Linie (bei Fahrten in Richtung Regensburg). Fahrgäste können sich entweder im Internet unter rvv.de, mit der RVV Fahrplan-App oder direkt an der Abfahrthaltestelle informieren.