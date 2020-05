Gedenken Beflaggung anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges angeordnet

Foto: Britta und Ralph Hoppe/123rf.com

Am Freitag, 8. Mai 2020, wird in Bayern des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht.