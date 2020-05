Stadt Regensburg informiert Steuertermin 15. Mai – es wird um die Einhaltung des Zahlungstermins gebeten

Die Stadtkasse erinnert öffentlich an den Steuertermin am Freitag, 15. Mai. An diesem Tag sind die Grundsteuern, Gewerbesteuervorauszahlungen, Abfallbeseitigungs-, Niederschlagswasser- und Straßenreinigungsgebühren für das zweite Quartal 2020 zur Zahlung fällig. Die Steuer- und Gebührenpflichtigen werden um Einhaltung des Zahlungstermins gebeten. Säumnisfolgen können so vermieden werden.