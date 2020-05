Corona-Krise Die Sparkasse Regensburg öffnet fast alle Filialen wieder

Ab Dienstag, 5. Mai, kehrt die Sparkasse Regensburg zu normalen Öffnungszeiten zurück und öffnet fast alle Filialen wieder für den Publikumsverkehr.

Regensburg. „Wir waren durchgängig für alle Kundinnen und Kunden da und haben zahlreiche Filialen auch im Lockdown offengehalten. Das war eine großartige Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen. Jetzt machen wir erste Schritte, um wieder zurück zu einer gewissen Normalität zu kommen“, erklärt Dr. Markus Witt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und zuständig für das Kundengeschäft. „Ab Dienstag haben wir zu normalen Öffnungszeiten wieder an 29 von 32 Standorten geöffnet. Der zweite wichtige Termin nach dem Friseur kann bei uns stattfinden.“

Die Sparkasse Regensburg ist mit 32 Standorten der wohl größte regionale Filialbetreiber. Die weitgehende Öffnung dieses Filialnetzes bedeutet für die Region einen ersten Schritt zurück zu einer gewissen Normalität. Sie soll es allen Kundinnen und Kunden ermöglichen, sich in diesen herausfordernden Zeiten in finanzieller Hinsicht gut aufgehoben zu fühlen.

Für die Öffnung hat die Sparkasse einen sechsstelligen Betrag in Gesundheitsschutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden investiert. Außerdem gilt eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Kunden in allen Gesprächssituationen. „Kontakt bedeutet auch weiterhin Risiko. Deshalb appellieren wir an alle unsere Kunden, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen und zu befolgen – für die eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir sind aber auch überzeugt: Gerade jetzt ist der Kontakt zum Bankberater wichtig; damit aus der Pandemie nicht eine persönliche Finanzkrise wird“, so Witt.

Folgende Standorte der Sparkasse öffnen ab Dienstag 05.05. wieder regulär: Adolf-Schmetzer-Straße, Arnulfsplatz, Beratzhausen, Donaustauf, Kallmünz, Königswiesen Nord, Königswiesen Süd, Kumpfmühl, Laaber, Obertraubling, Schlesierstraße, Sünching, Tegernheim, Wenzenbach, Zeitlarn.

Für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben vorerst noch: Burgweinting, Lechstraße, Sinzing.

Alle weiteren Standorte der Sparkasse Regensburg waren auch in den vergangenen Wochen geöffnet und sind ab 5. Mai wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar.