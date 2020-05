Parkordnung am Guggenberger Weiher wird neu geregelt

Günter Brechtl, Verein für Naherholung, testet den Parkautomaten am nördlichen Parkplatz. Foto: Elisabeth Sojer-Falter

Das gewohnte Bild der Kassierstellen am Guggenberger See gehört ab sofort der Vergangenheit an. Seit 1. Mai können auch Besucherinnen und Besucher, die nur kurz joggen oder schwimmen wollen, einen Kurztarif an den fünf neuen Parkscheinautomaten wählen. Diese stehen an der Nord-, Südost- und Südwestzufahrt sowie am Parkstreifen entlang der Ost- und Westseite des Guggenberger Sees.