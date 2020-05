Bis Ende Juni melden Landkreis Cham vergibt Jugendpreis für herausragende Leistungen in der Jugendarbeit

Als besonderes Zeichen der Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit, insbesondere Hilfsaktionen von Jugendgruppen im Zusammenhang mit der Corona-Krise, wird der Landkreis Cham auch in diesem Jahr wieder Jugendpreise vergeben. Hier sollen besonders herausragende Leistungen in der Jugendarbeit entsprechend gewürdigt werden.