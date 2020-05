Kommunalpolitik „Ende einer spannenden Reise “ – Bürgermeister Jürgen Huber verabschiedet

Mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Salutaris hat Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ihren Amtskollegen Jürgen Huber im Rahmen ihrer letzten gemeinsamen Referentenrunde verabschiedet.

Regensburg. Bürgermeister Huber dankte den städtischen Referenten für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren und bat, den Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern weiterzugeben. Gemeinsam habe man bei Themen wie Mülltrennung und -reduzierung, E-Mobilität, Klimaresilienz und mit dem Leitbild „Energie und Klima“ viel erreicht und einiges auf den Weg gebracht, was bestehen bleibt und auch weitergeführt werden kann. Viele neue Bäume wurden auch mitten in der „steinernen Stadt“ gepflanzt und dem Natur- und Artenschutz räumte Bürgermeister Huber höchste Priorität ein. Begegnungen und Raum für Diskussionen hat der Bürgermeister mit seinem U-Klub geschaffen. Zukünftig wird sein Herzensprojekt „Rubina“, ein Haus für Umwelt- und Energiebildung, für Bürgerinnen und Bürger offen stehen.

„Ich freue mich, dass ich hier etwas anschieben und einen Beitrag leisten durfte“, so Huber. Als Künstler und „Freigeist“ seien seine Jahre in der Verwaltung für ihn eine spannende Reise gewesen. „Einige Vorstellungen, die ich vorher, in meiner Zeit als Stadtrat hatte, sind dabei schnell geradegerückt worden.“ Die Regensburger Verwaltung sei bestens aufgestellt, das zeige sich gerade in Krisenzeiten. Auch seinen krankheitsbedingten siebenmonatigen Ausfall hätten die Kolleginnen und Kollegen in bemerkenswerter Weise aufgefangen. „An allererster Stelle ist hier die künftige Oberbürgermeisterin zu nennen, die während dieser Zeit drei Vollzeit-Jobs bravourös gemeistert hat“, so Huber. Maltz-Schwarzfischer dankte Huber für seinen Einsatz und wünschte ihm für seinen Ruhestand alles Gute und vor allem Gesundheit. „Als erster grüner Bürgermeister unserer Stadt hast du Spuren hinterlassen, die auch in Zukunft bleiben werden.“

Die für Ende April geplante offizielle Verabschiedung der scheidenden Bürgermeister und Stadträte musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden und findet voraussichtlich im Juli statt.