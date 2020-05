Viel zu tun für die Polizei Zwei Demos am Samstag – eine war angemeldet, die andere nicht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagnachmittag, 2. April, fand in Regensburg eine genehmigte Versammlung am Neupfarrplatz statt. Zu einem verstärkten Polizeieinsatz kam es, als eine nicht genehmigte Versammlung mit etwa 150 Teilnehmern bekannt wurde. Der Einsatz ist zwischenzeitlich beendet.