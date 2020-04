Spende 10.000 Euro für die Freiwilligenagentur Regensburg

Margit Wild, Erhard Bablok, Andrea Ziegler, Maria Simon, Jürgen Mistol, Brigitte Schlee. Foto: Patricia Braun

Der Förderverein der Freiwilligenagentur Regensburg hat zu Beginn seiner Jahreshauptversammlung am 4. März eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Freiwilligenagentur Regensburg des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes überreicht.