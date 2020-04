Rewag informiert Verengte Fahrbahn in der Furtmayrstraße ab Dienstag

Wegen notwendiger Arbeiten an Hauptversorgungsleitungen sind die Fahrbahnen in der Furtmayrstraße in Regensburg ab Dienstag, 28. April, auf Höhe des Kreuzungsbereichs zur Alfons-Auer-Straße auf jeweils eine Spur verengt.

Regensburg. Die Rewag erneuert ab Dienstag, 28. April, Erdgas- und Trinkwasser-Hauptversorgungsleitungen im Bereich der Furtmayrstraße in Regensburg. Die Baumaßnahmen beginnen in der Furtmayrstraße in Richtung stadteinwärts zwischen der Gemeinerstraße und der Sternbergstraße. Gleichzeitig starten die Arbeiten in der Sternbergstraße, werden dann in der Alfons-Auer-Straße fortgesetzt und im Kreuzungsbereich zur Furtmayrstraße beendet. Dort verläuft der Verkehr während der Bauphase in beiden Fahrtrichtungen einspurig. Das Abbiegen in die Alfons-Auer-Straße ist dann nicht möglich. In dieser ist die Fahrbahn ebenfalls auf eine Spur verengt. In der Sternbergstraße erfolgt im Bereich zwischen der Zollerstraße und der Furtmayrstraße eine Vollsperrung.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich etwa drei Monate andauern. Wegen der aktuellen Corona-Krise ist das Ende der Arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht genau bestimmbar. Die Rewag bittet für die notwendigen Maßnahmen um Verständnis. Informationen über weitere Baustellen gibt es auf dem Baustellen-Portal der Rewag im Internet unter www.rewag.de.