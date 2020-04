Bauarbeiten Kanalsanierung in der Oberen Bachgasse voraussichtlich bis Mitte Mai abgeschlossen

Foto: Ursula Hildebrand

Die bereits am 6. April begonnenen punktuellen Sanierungsmaßnahmen von Hausanschlusskanälen in der Oberen Bachgasse in Regensburg, die im Vorgriff auf die umfangreichen Maßnahmen in 2021 durchgeführt werden, werden voraussichtlich bis Mitte Mai abgeschlossen.