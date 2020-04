Corona-Krise Agentur für Arbeit Regensburg gibt Hinweise zum Antrag auf Kurzarbeitergeld

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stellen den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Das Kurzarbeitergeld ist in der aktuellen Lage ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Krise. Es sichert die Beschäftigung und verhindert so, dass Menschen arbeitslos werden. Das Instrument hat sich bereits in der Finanzkrise 2008/2009 bewährt und auch jetzt machen rund ein Drittel der Betriebe davon Gebrauch.