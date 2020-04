Corona-Krise Absage der Samen- und Pflanzentauschbörse am 25. April in Bach an der Donau

Foto: 123rf.com Aufgrund der aktuellen Entwicklungen durch die Corona-Pandemie muss die Samen- und Pflanzentauschbörse am Samstag, 25. April, im Rosenhof in Bach an der Donau abgesagt werden. Landkreis Regensburg. Dies teilt der Kreisverband Regensburg für Gartenkultur und Landespflege am Dienstag, 21. April, mit.