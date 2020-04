Starke Unterstützung Freistaat hilft auch Jugendherbergen, Schullandheimen und Familienferienstätten

Gute Nachricht für Jugendherbergen, Schullandheime und Familienferienstätten: Als Jugendpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Freien Wähler hatte sich der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewandt und um eine Gleichstellung dieser mit anderen Unternehmen in der Corona-Soforthilfe gleichzustellen.

Kallmünz. Mit Erfolg: Inzwischen hat der Ministerrat die notwendigen Mittel freigegeben, eine Förderung der in ihrer Existenz bedrohten Häuser ist möglich. „Jugendherbergen, Schullandheime und Familienferienstätten sind ein starkes Stück jugendpolitischer Angebote im Freistaat – komplette und längerfristige Buchungsrückgänge waren existenzbedrohend“, betonte Gotthardt. Der gesellschaftliche Mehrwert sei enorm und außerordentlich wichtig. Das Bayerische Soforthilfe-Programm werde deshalb durch einen erweiterten Kreis an Anspruchsberechtigten ergänzt. Von der wesentlichen Verbesserung profitieren nun auch wirtschaftlich tätige Körperschaften des Non-Profit-Sektors, wie beispielsweise gemeinnützige GmbHs als Träger von Jugendherbergen, Jugendzentren oder Jugendbildungseinrichtungen, die aufgrund der Corona-Krise Liquiditätsprobleme haben.

Gotthardt stellte heraus: „Bayern hilft auch hier unbürokratisch und schnell.“ Er sei dem Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger dankbar für die schnelle Reaktion: „Der Haushalt des eigentlich zuständigen Sozialministeriums allein hätte das nicht hergegeben.“ Als jugendpolitischer Sprecher besuche er oft Veranstaltungen in Jugendherbergen, Schullandheimen oder Familienferienstätten. Für Gotthardt „eine äußerst wichtige Infrastruktur für die Jugendarbeit“.

Allein im Freistaat Bayern gibt es nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerk 58 Jugendherbergen. Sie verzeichneten im Jahr 2019 mehr als 1,2 Millionen Übernachtungen, davon 390.068 Übernachtungen durch Bürgerinnen und Bürger aus dem Freistaat (jahresbericht-bayern.de). 846 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den 58 Jugendherbergen, hinzu kommen nach Angaben des Jugendherbergswerks in Bayern 69 in der Geschäftsstelle.