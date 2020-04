Politik Die Stadt informiert zum geplanten Bauablauf eines Nahversorgers an der Aussiger Straße

Foto: Stadt Regensburg

Seit Anfang April 2020 haben die Arbeiten an der Aussiger Straße in Regensburg begonnen. An der Ecke Aussiger Straße/Sandgasse soll bis Ende 2021 ein neuer Lebensmittelmarkt entstehen.