Dr. Jürgen Helmes „Was in diesen Zeiten Mut macht – de Menschen halten fest zusammen“

„Fast alle Unternehmen in unserem IHK-Bezirk spüren die negativen Auswirkungen des Coronavirus und rechnen mit teilweise einschneidenden Umsatzeinbrüchen. Für viele geht es gerade um alles. Sie kämpfen um ihre Existenz“, so IHK-Hauptgeschäftsführer .

Regensburg. Die Unternehmen sie setzten alles daran, um die Beschäftigung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern. „Bayern und der Bund haben ein beispielloses Hilfspaket geschnürt, um die Betriebe zu unterstützen. Direkte Soforthilfen oder die Aussetzung von Steuerzahlungen sollen dafür sorgen, dass jeder – vom Soloselbstständigen bis zum Global Player – seine laufenden Kosten bestreiten kann. Was in diesen Zeiten Mut macht – de Menschen halten fest zusammen. Unternehmen entwickeln mit ihren Mitarbeitern kreative Konzepte oder stellen ihre Produktion um, um die Krise zu bewältigen“, so Helmes.

Die IHK steht den Betrieben dabei mit vielfältigen Informations- und Beratungsangeboten zur Seite. Weit über 4.500 Anrufer haben sich bereits ratsuchend an unsere Experten-Hotlines gewendet. „Die Mitarbeiter in unseren Krisenteams geben ihr Bestes bis spät abends und am Wochenende, um die vielen Anfragen zu bewältigen. Außerdem informieren wir auf unserer IHK-Homepage tagesaktuell zu finanziellen Hilfen, zu Kurzarbeitergeld, zu arbeitsrechtlichen Fragen und vielem mehr. Die letzten drei Wochen wurde die Seite schon über einhunderttausend Mal besucht. Keiner von uns kann im Moment sagen, wie lange die Krise andauern wird. Wir alle fahren momentan auf Sicht. Unsere Botschaft an die Unternehmerinnen und Unternehmer lautet daher: Wir sind für Sie da, um Sie bestmöglich durch die Krise zu lotsen und gemeinsam mit Ihnen diese Krise durchzustehen.“