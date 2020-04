Unterstützung Kinderhilfe Afghanistan startet Anti-Corona-Projekt am Hindukusch

Das Corona-Virus hat seit einigen Wochen auch Afghanistan erreicht. Auch eine nur annähernd sichere Anzahl der Infizierten, Erkrankten und Gestorbenen ist wegen der desolaten Medizinstruktur im Land nicht eruierbar.

Regensburg. Bekannt ist, und darüber wird in den afghanischen Medien auch täglich berichtet, dass aus dem Corona-Hotspot Iran zehntausende afghanischer Flüchtlinge wieder nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Darunter befinden sich ganz sicher tausende Infizierte. Seit drei Wochen sind im Land alle Schulen, Universitäten etc. von Staats wegen geschlossen; darunter auch alle unsere Einrichtungen. Der Zugang zu Medikamenten und Lebensmitteln ist deutlich erschwert, da viele Basare geschlossen sind.

Die Mitarbeiter der Kinderhilfe Afghanistan erhalten auch während des Lockdowns weiterhin ihr Gehalt. Dafür stehen sie und die Medizinstipendiaten in dieser Zeit für andere Aufgaben zur Verfügung: dem Corona-Vorbeuge-Programm Um das wegen Corona jetzt schon existierende Leid zu lindern, das sich in den nächsten Wochen noch deutlich ausweiten wird, hat amn dieses Programm zunächst in den vertrauten Ost-Provinzen gestartet. Seit vergangener Woche verteilt die Kinderhilfe zum einen ein Corona-Prophylaxe-Set, bestehend aus Nase-Mund-Masken, Gummi-Handschuhen, Hand- und Oberflächen-Desinfektionsmitteln, Seifen, Handtüchern und Damen-Hygiene. Darüber hinaus erhalten die besonders bedürftigen Familien zusätzlich ein Paket mit den Grundnahrungsmitteln Reis, Bohnen, Zucker, Grüner Tee, Mehl, und Speise-Öl.

„Wir werden diese Aktion mindestens für die nächsten zwölf Wochen fortzusetzen“, So Dr. Reinhard Erös.