Coronavirus Bitte Abstand halten – Hinweise für eine sichere und reibungslose Fahrt mit „Agilis“

Foto: 123rf.com

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen „Agilis“ bietet in der aktuellen Situation in beiden Netzen eine stabile Grundversorgung an. Die Fahrgäste sollten jedoch einige Verhaltenshinweise beachten – besonders in den Osterferien.