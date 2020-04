Corona-Epidemie „Ohne Absturz durch die Krise“ – DGB Oberpfalz fordert Anhebung des Kurzarbeitergeldes

Foto: 123rf.com

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen: In den Agenturbezirken Regensburg, Schwandorf und Weiden haben zum Stichtag 25. März über 250 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Betroffen sind knapp 5.000 Beschäftigte in der gesamten Oberpfalz. Die tatsächliche Zahl liegt darüber und wird in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter steigen.