Baumaßnahmen Tiefbauamt nutzt Ausnahmesituation für Kanalsanierung in der Oberen Bachgasse

Ab Montag, 6. April, beginnen in der Oberen Bachgasse in Regensburg punktuelle Erneuerungen von Hausanschlusskanälen.

Regensburg. Im Vorgriff auf die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die für 2021 in der Oberen Bachgasse geplant sind, wurden im Februar dieses Jahres Kanalinspektionen durchgeführt. Dabei wurden Schäden in den Anschlusskanälen festgestellt. Aufgrund der pandemiebedingten Geschäftsschließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden einzelne Grabungen so weit wie möglich vorgezogen. Dadurch wird sich der Sanierungsumfang im kommenden Jahr verringern.

Während der Bauarbeiten bleibt die Obere Bachgasse für Fußgänger und Radfahrer offen. Die Durchfahrt für den Kfz-Verkehr ist jedoch an der Baustelle unterbrochen. Die Stadt bittet für die entstehenden Behinderungen um Verständnis.