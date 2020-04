Corona-Pandemie Kontakt mit Infiziertem – Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer geht vorsorglich in Quarantäne

Eben noch konnte sie feiern – nun sorgt sich die frisch gewählte Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, um ihre Gesundheit

Regensburg. Wir die Stadt Regensburg am Donnerstagmittag, 2. April, mitteilt, hatte die Bürgermeisterin offenbar Kontakt zu einem Corona-Patienten. „Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, nachdem eine Person aus ihrem näheren Umfeld positiv auf Covid-19 getestet wurde“, so die Stadt. Aktuell sei beschwerdefrei. Es sei auch bereits Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen worden.

Maltz-Schwarzfischer befindet sich in guter Gesellschaft, selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert aus der freiwilligen Quarantäne.