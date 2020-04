Baustelle Auch der Ausbau der A3 leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Autobahndirektion Südbayern musste beim Ausbau der Autobahn A3 bei Regensburg eine Anpassung einzelner Arbeiten an die Auswirkungen der Corona-Pandemie vornehmen.

Ortsmarke. -Vom 6. bis zum 26. April 2020 ist nun die Reduzierung auf zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Universität geplant, es sollen Arbeiten im Mittelstreifen stattfinden. Vom 15. und bis zum 16. April 2020 wir deine Reduzierung auf eine Fahrspur in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Burgweinting vorgenomme, es werden ebenfalls Arbeiten im Mittelstreifen durchgeführt. Vom 6. bis zum 19. April 2020 ist die Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Neutraubling gesperrt, hier wird die Fahrbahn verbreitert.

Derzeit geht die Autobahndirektion Südbayern noch davon aus, dass die Baumaßnahmen an der Infrastruktur auch im Zuge der Corona-Pandemie weiter betrieben werden können. Sollte sich daran etwas ändern, beispielsweise durch eine Verschärfung der Restriktionen im Kampf gegen die Pandemie oder durch längere Lieferzeiten von Baumaterial, wird die Autobahndirektion Südbayern die Informationen zunächst auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de veröffentlichen. Weitere Informationen zu den Aufgaben und Arbeitsschwerpunkten der Autobahndirektion Südbayern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie finden sich auf der Webseite www.abdsb.bayern.de.

Anpassung einzelner Ausbauarbeiten im April 2020

Baufirmen stehen im Zuge der Corona-Pandemie vor personellen Engpässen. In der Zeit vom 6. bis 26. April 2020 werden daher einzelne Ausbau-Arbeiten tagsüber durchgeführt, die planmäßig in Nachtarbeit umgesetzt werden sollten. Arbeiten auf der Autobahn sind nachts erheblich personalintensiver als tagsüber. Im Rahmen des Ausbaus der A 3 bei Regensburg wurden solche Arbeiten dennoch üblicherweise nachts durchgeführt, um den Verkehr so wenig wie möglich zusätzlich einzuschränken.

Maßnahmen

Da aufgrund der Corona-Pandemie die Verkehrszahlen auf den bayerischen Autobahnen vor allem beim Pkw-Anteil erheblich zurückgegangen sind, können die folgenden ausbaubedingten Arbeiten im April 2020 trotz Verkehrseinschränkungen jetzt auch tagsüber durchgeführt werden:

6. bis 26. April 2020: Reduzierung auf zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Universität für Arbeiten im Mittelstreifen

Von Montag, 6. April 2020 bis Sonntag, 26. April 2020 stehen zwischen dem Auto-bahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Universität in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Grund hierfür sind Arbeiten im Mittelstreifen. Zum einen werden hier sogenannte Mittelstreifenüberfahrten hergerichtet, zum anderen wird auf der südlichen Fahrbahn entlang des Mittelstreifens das sogenannte Bankett ertüchtigt. Beide Arbeiten bereiten die provisorische Verbreiterung der südlichen Fahrbahn und der Unterführungen Graßer Weg und Universitätsstraße vor. Die provisorischen Verbreiterungen gehören zum Grundkonzept des sechsstreifigen Ausbaus der A3. Nur so lässt sich der Verkehr bei-der Fahrtrichtungen auf der südlichen Fahrbahn unterbringen, wenn die nördliche Fahrbahn verbreitert wird.

15. und 16. April 2020: Reduzierung auf eine Fahrspur in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Burgweinting für Arbeiten im Mittelstreifen

Vom 6. bis 19. April 2020 wird – ebenfalls in Vorbereitung der provisorischen Verbreiterung der südlichen Fahrbahn – zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Burgweinting in Fahrtrichtung Passau das sogenannte Bankett entlang des Mittelstreifens ertüchtigt. Hierfür wird der Verkehr zweispurig nach außen gedrückt.

Am Mittwoch, 15. April, und Donnerstag, 16. April, kann aus Sicherheitsgründen zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Burgweinting in Fahrtrichtung Passau ganztägig nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Autobahndirektion Südbayern wird die Verkehrslage, gerade im morgendlichen Berufsverkehr, genau beobachten und die Einschränkungen gegebenenfalls anpassen.

6. bis 19. April 2020: Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Neutraubling gesperrt für die Verbreiterung der nördlichen Fahrbahn

In der Zeit vom 6. bis 19. April 2020 ist die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Neutraubling gesperrt. Das Abfahren zur Staatsstraße 2660 (ehem. B 8) sowie das Auf- und Abfahren in Fahrtrichtung Passau an der Anschlussstelle Neutraubling ist möglich. Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Verbreiterung der nördlichen Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling von zwei auf drei Fahrspuren. Die Sperrung der Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg wird das Staatliche Bauamt nutzen und die Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Autobahnauffahrt mit der Staatsstraße 2660 (ehem. B 8) baulich anpassen.

Die Autobahndirektion Südbayern dankt für Verständnis

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Anwohnern und den Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis für die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch das angepasste Baukonzept im Zuge der Corona-Pandemie.