Coronavirus Fast 18.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe in der Oberpfalz – knapp neun Millionen Euro bislang ausbezahlt

Der Regensburger Landtagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Tobias Gotthardt. Foto: Philipp Seitz

Die Soforthilfe-Corona wird in der Oberpfalz bestens angenommen. Mittlerweile liegen in der Regierung der Oberpfalz fast 18.000 Anträge vor, teilte der Haushaltspolitiker Tobias Gotthardt am Dienstagabend, 31. März, in Regensburg mit.